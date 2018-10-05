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Дубай станет самым посещаемым городом мира
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Дубай собирается стать самым посещаемым городом мира к 2025 году 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Дубая утвердили стратегию развития туристического сектора до 2025 года, которая предусматривает рост количества туристов до 23-25 миллионов человек в год, сообщает эмиратское издание The National.
По данным компании Mastercard, в 2017 году Дубай занял четвертое место среди самых посещаемых городов мира с 15,79 миллионами туристов. Находящийся на первом месте Бангкок посетили 20,05 миллиона человек, Лондон — 19,83 миллиона, Париж — 17,44 миллиона.
"Мы достигнем нашей цели сделать Дубай самым посещаемым городом мира, благодаря ряду амбициозных планов и инициатив, а также уникальных проектов", — написал в своем Twitter наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум.
Ранее власти Дубая планировали достичь уровня в 20 миллионов туристов к 2020 году, когда в этом городе-эмирате пройдет всемирная выставка Экспо.
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