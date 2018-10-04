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Слепаков объяснил, почему удалили его клип о Петрове и Боширове
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Слепаков объяснил, почему удалили его клип о Петрове и Боширове 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Соцсети
Российский юморист Семен Слепаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, почему был удален его клип на песню о подозреваемых в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было)", — сообщил Слепаков.
Слепаков рассказал, что утечка произошла после того, как он отправил клип нескольким друзьям, чтобы узнать их мнение.
"Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось", — написал Слепаков.
Слепаков подчеркнул, что видеоролик был удален по его просьбе, как авторская собственность. Он также отметил, что выкладывать его на своем канале смысла не видит.
Ранее сообщалось, что клип Слепакова о сексуальной ориентации Петрова и Боширова был удален.
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