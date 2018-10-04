Слепаков объяснил, почему удалили его клип о Петрове и Боширове

"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было)", — сообщил Слепаков.

Слепаков рассказал, что утечка произошла после того, как он отправил клип нескольким друзьям, чтобы узнать их мнение.

"Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось", — написал Слепаков.

Слепаков подчеркнул, что видеоролик был удален по его просьбе, как авторская собственность. Он также отметил, что выкладывать его на своем канале смысла не видит.

Ранее сообщалось, что клип Слепакова о сексуальной ориентации Петрова и Боширова был удален.