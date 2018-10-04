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В России предложили создать рейтинг школ
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В России предложили создать национальный рейтинг школ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила о планах по созданию национального рейтинга общеобразовательных учреждений.
Идея создать такой рейтинг возникла по аналогии с уже существующим рейтингом высших учебных заведений.
«В прошлом году союз ректоров России ввел национальный рейтинг университетов, который стал очень престижным для высших школ многих стран мира. У нас было предложение, у министерства, создать такой же рейтинг — и, я думаю, мы это сделаем, — национальный рейтинг общего образования», — цитирует «Интерфакс» слова Васильевой на финальном испытании конкурса «Учитель года».
Ранее Российский союз ректоров инициировал создание национального рейтинга университетов.
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