В России предложили создать рейтинг школ

В России предложили создать национальный рейтинг школ

Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила о планах по созданию национального рейтинга общеобразовательных учреждений.

Идея создать такой рейтинг возникла по аналогии с уже существующим рейтингом высших учебных заведений.

«В прошлом году союз ректоров России ввел национальный рейтинг университетов, который стал очень престижным для высших школ многих стран мира. У нас было предложение, у министерства, создать такой же рейтинг — и, я думаю, мы это сделаем, — национальный рейтинг общего образования», — цитирует «Интерфакс» слова Васильевой на финальном испытании конкурса «Учитель года».

Ранее Российский союз ректоров инициировал создание национального рейтинга университетов.