Венеция продает места на кладбище рядом с Бродским и Стравинским

"С новыми владельцами будут заключены соглашения сроком на 99 лет. Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки покоившихся перенесены их родными или мэрией в другие места или в городские оссуарии", — сказал представитель мэра Венеции.

Сообщается, что наименьшая цена была выставлена на могилу в нескольких метрах от гробницы Стравинского — торги за место площадью около двух квадратных метров начнутся с €29 485,09.