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Железнодорожную часть Крымского моста сдадут в срок, заверил Ротенберг
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Железнодорожную часть Крымского моста сдадут в срок, заверил Ротенберг 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг заявил РИА Новости, что инцидент с падением фрагмента пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста не повлияет на сроки сдачи.
Ранее инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов в процессе опускания на опоры накренился и упал в воду. Никто из строителей не пострадал. Предполагается, что это произошло из-за неисправности одной из домкратных систем.
"Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь. Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет", — рассказал Ротенберг.
По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, движение легковых машин и автобусов запустили 16 мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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