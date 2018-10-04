Железнодорожную часть Крымского моста сдадут в срок, заверил Ротенберг

Ранее инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов в процессе опускания на опоры накренился и упал в воду. Никто из строителей не пострадал. Предполагается, что это произошло из-за неисправности одной из домкратных систем.

"Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь. Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет", — рассказал Ротенберг.

По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года.