Российские аэропорты назовут в честь выдающихся россиян 

45 российских аэропортов могут быть названы в честь выдающихся соотечественников, сообщил секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев на круглом столе, посвященном проекту «Великие имена России».
«Проект "Великие имена России" — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — сказал Фадеев.
Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса.
Как расскаазал секретарь ОП, голосование по присвоению аэропортам имен великих соотечественников запланировано на ноябрь. Речи о замене названий не идет — имена дополнят существующие привычные названия.
После голосования залы воздушных гаваней планируется тематически оформить.
Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу и удивился, почему «эта идея раньше не приходила в голову».
«Потому что действительно — что может быть правильней, рациональней, логичней и честнее, чтобы использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры…», — пояснил он.