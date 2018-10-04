Российские аэропорты назовут в честь выдающихся россиян

45 российских аэропортов могут быть названы в честь выдающихся соотечественников, сообщил секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев на круглом столе, посвященном проекту «Великие имена России».

«Проект "Великие имена России" — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — сказал Фадеев.

Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса.

Как расскаазал секретарь ОП, голосование по присвоению аэропортам имен великих соотечественников запланировано на ноябрь. Речи о замене названий не идет — имена дополнят существующие привычные названия.

После голосования залы воздушных гаваней планируется тематически оформить.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу и удивился, почему «эта идея раньше не приходила в голову».