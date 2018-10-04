Автор Ждуна создала новое чудовище

Автор Ждуна представила новую тушу

Автор Ждуна, скульптор из Нидерландов Маргрит Ван Брифорт, представила публике новое творение, пишет «Лента.ру»

Фото новой скульптуры Ван Брифорт опубликовала на своей странице в Instagram и попросила придумать ему имя.

Скульптура представляет собой лежащую морщинистую тушу телесного цвета с человеческими ногами и мордой шарпея.

Подписчики художницы предложили скульптуре имена Saddy (Грустный), Pugly (от puppy — щенок и ugly — уродливый), Прошун, Хочун, Мимиша, Врун, Ползун, Взгрустун и др.

В начале 2017 года в Сети появился мем Ждун. Первыми на фотографию творения Маргрит Ван Брифорт обратили внимание на ресурсе Pikabu. Со слов автора, ее работы символизировала всех пациентов, ожидающих приема в клинике.