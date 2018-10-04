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Автор Ждуна создала новое чудовище
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Автор Ждуна представила новую тушу 

Рамблер + ещё 22 6 часов назад
Фото: @margrietvanbreevoort
Автор Ждуна, скульптор из Нидерландов Маргрит Ван Брифорт, представила публике новое творение, пишет «Лента.ру».
Фото новой скульптуры Ван Брифорт опубликовала на своей странице в Instagram и попросила придумать ему имя.
Скульптура представляет собой лежащую морщинистую тушу телесного цвета с человеческими ногами и мордой шарпея.
Подписчики художницы предложили скульптуре имена Saddy (Грустный), Pugly (от puppy — щенок и ugly — уродливый), Прошун, Хочун, Мимиша, Врун, Ползун, Взгрустун и др.
В начале 2017 года в Сети появился мем Ждун. Первыми на фотографию творения Маргрит Ван Брифорт обратили внимание на ресурсе Pikabu. Со слов автора, ее работы символизировала всех пациентов, ожидающих приема в клинике.
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