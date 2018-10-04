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На Троекуровском кладбище прошли похороны Карцева
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На Троекуровском кладбище прошли похороны Романа Карцева 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Завершились похороны народного артиста России Романа Карцева на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Жеромская.
"Похороны Романа Карцева прошли на Троекуровском кладбище. Он нашел свое последнее пристанище рядом с композитором Владимиром Шаинским и артистом Георгием Мартынюком", — сказала директор.
Ранее прощание с артистом прошло в Центральном доме литераторов. Проститься с Карцевым пришли сатирик Михаил Жванецкий, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, режиссеры Марк Розовский, худрук Московского театра "Эрмитаж", режиссер Михаил Левитин, актрисы Наталья Селезнева, Клара Новикова, актеры Александр Калягин, Александр Левенбук и многие другие.
Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями, играл в кино и театрах.
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