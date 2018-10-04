Ещё
Россияне не заметили ущемления прав женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне не заметили ущемления прав женщин 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (58 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что с соблюдением прав женщин в стране все в порядке.
Респондентов спросили: «В России ущемляются права женщин?». По мнению 29 процентов опрошенных, права россиянок ущемляются, «но лишь в некоторых узких сферах общественной жизни».
Еще 13 процентов респондентов считают, что права женщин в России ущемляются во многих сферах жизни.
Всего в опросе приняли участие 2866 человек.
Ранее о полной победе над угнетением женщин в России заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. В ходе выступления на Евразийском женском форуме она рассказала, что Россия опережает многие развитые страны в вопросах равноправия, а женщины «имеют даже чуточку больше прав».
Журналистка отметила, что женщины в стране выходят на пенсию раньше мужчин, а в случае развода родителей ребенок чаще всего остается с матерью. Кроме того, россиянки получают материнский капитал и не могут быть приговорены к пожизненному тюремному сроку.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали решение Украины289
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце13
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу71
Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за США58
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли20
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение