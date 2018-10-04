Россияне не заметили ущемления прав женщин

Более половины россиян (58 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что с соблюдением прав женщин в стране все в порядке.

Респондентов спросили: «В России ущемляются права женщин?». По мнению 29 процентов опрошенных, права россиянок ущемляются, «но лишь в некоторых узких сферах общественной жизни».

Еще 13 процентов респондентов считают, что права женщин в России ущемляются во многих сферах жизни.

Всего в опросе приняли участие 2866 человек.

Ранее о полной победе над угнетением женщин в России заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян . В ходе выступления на Евразийском женском форуме она рассказала, что Россия опережает многие развитые страны в вопросах равноправия, а женщины «имеют даже чуточку больше прав».

Журналистка отметила, что женщины в стране выходят на пенсию раньше мужчин, а в случае развода родителей ребенок чаще всего остается с матерью. Кроме того, россиянки получают материнский капитал и не могут быть приговорены к пожизненному тюремному сроку.