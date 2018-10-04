Россиян не пугает апокалипсис

Большинство россиян, опрошенных аналитической службой Рамблера, не боятся конца света. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 79% пользователей портала.

21% опрошенных сообщили, что опасаются наступления апокалипсиса.

В опросе приняли участие 9152 человека.

Два дня назад британский таблоид Express сообщил, что скончавшийся два года назад протестантский священник Ф. Кентон Бишор незадолго до кончины предсказал, что упомянутый в Библии апокалипсис начнется в 2021 году. «Знаками», свидетельствующими об этом, пастор называл две мировые войны и появление государства Израиль в 20 веке.