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Россиян не пугает апокалипсис
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Россиян не пугает апокалипсис 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Большинство россиян, опрошенных аналитической службой Рамблера, не боятся конца света. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 79% пользователей портала.
21% опрошенных сообщили, что опасаются наступления апокалипсиса.
В опросе приняли участие 9152 человека.
Два дня назад британский таблоид Express сообщил, что скончавшийся два года назад протестантский священник Ф. Кентон Бишор незадолго до кончины предсказал, что упомянутый в Библии апокалипсис начнется в 2021 году. «Знаками», свидетельствующими об этом, пастор называл две мировые войны и появление государства Израиль в 20 веке.
В конце сентября другой издающийся в Британии таблоид, Daily Star, писал, что живший в 17-18 веках ученый Исаак Ньютон предсказал, что конец света произойдет в 2060 году, а в середине августа астрономы-любители заявляли, что апокалипсис произойдет 16 августа, так как с Землей столкнется комета C/2017 S3, прозванная в прессе «Невероятным Халком» из-за зеленоватого цвета и больших размеров.
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