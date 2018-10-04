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Появились подробности переговоров Золотова с хулиганом
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Появились подробности переговоров главы Росгвардии с хулиганом 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В отношении мужчины, которого глава Росгвардии Виктор Золотов уговорил сдаться, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twitter.
«В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, ранее он судим. Встречи с В. Золотовым требовал, чтобы передать через него президенту информацию о беззакониях, творящихся в уголовно-исполнительной системе», — написал парламентарий.
Ранее 4 октября Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии предотвратил теракт, согласившись переговорить с водителем внедорожника Mercedes Gelandewagen, который приехал к Красной площади и угрожал взорвать газовый баллон в машине. Мужчина требовал личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации, и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», — рассказал Хинштейн.
В машине действительно был обнаружен баллон с газом, который Золотов достал из салона вместе с водителем, уточняет он. Затем глава Росгвардии отдал ключи от машины представителям ФСО, а мужчина был задержан.
Парламентарий добавил, что владельцем автомобиля оказался приморский предприниматель, у которого возникли проблемы с бизнесом, не связанные с Росгвардией.
Telegram-канал 112 сообщал, что мужчину зовут Дмитрий Шалай, ему 41 год. Он приехал в столицу на своем Gelandewagen из Приморья.
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