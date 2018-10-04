Известный ведущий рассказал о раке в прямом эфире и ошеломил зрителей

Известный британский радиоведущий Марк Рэдклифф (Mark Radcliffe) в прямом эфире заявил, что у него диагностировали рак. Об этом сообщает The Sun.

60-летний ведущий передачи Folk Show на канале «Би-би-си» рассказал, что врачи диагностировали у него рак языка.

«Я уверен, вы поймете, мне придется исчезнуть на некоторое время, чтобы все это уладить. Болезнь нашли очень рано, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Рэдклифф.

По словам ведущего, он намерен вернуться к работе уже в начале 2019 года или даже раньше, если его самочувствие к тому времени серьезно улучшится. Фанатов Рэдклиффа ошеломили новости о тяжелой болезни. В соцсетях они пожелали мужчине скорейшего выздоровления.

«Поправляйся, Марк. Ты нужен нам на радио», — написал один из слушателей. «Борись! Мы ждем твоего возвращения», — отметил другой пользователь.

Ранее страдающая от рака желудка журналистка Дебора Джеймс (Deborah James) озвучила житейские советы ее покойной подруги-телеведущей Рейчел Блэнд (Rachael Bland).