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Известный ведущий рассказал о раке в прямом эфире
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Известный ведущий рассказал о раке в прямом эфире и ошеломил зрителей 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: bbc.co.uk
Известный британский радиоведущий Марк Рэдклифф (Mark Radcliffe) в прямом эфире заявил, что у него диагностировали рак. Об этом сообщает The Sun.
60-летний ведущий передачи Folk Show на канале «Би-би-си» рассказал, что врачи диагностировали у него рак языка.
«Я уверен, вы поймете, мне придется исчезнуть на некоторое время, чтобы все это уладить. Болезнь нашли очень рано, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Рэдклифф.
По словам ведущего, он намерен вернуться к работе уже в начале 2019 года или даже раньше, если его самочувствие к тому времени серьезно улучшится. Фанатов Рэдклиффа ошеломили новости о тяжелой болезни. В соцсетях они пожелали мужчине скорейшего выздоровления.
«Поправляйся, Марк. Ты нужен нам на радио», — написал один из слушателей. «Борись! Мы ждем твоего возвращения», — отметил другой пользователь.
Ранее страдающая от рака желудка журналистка Дебора Джеймс (Deborah James) озвучила житейские советы ее покойной подруги-телеведущей Рейчел Блэнд (Rachael Bland).
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