Священник перед смертью назвал дату конца света

Бывший президент Всемирного библейского общества, пастор Кентон Бешор, умерший в 2016 году, предсказал дату конца света и рассказал о роли России в апокалипсисе. Об этом сообщает Express.

Предсказания о конце света нашли в книгах священнослужителя. По его мнению, апокалипсис начнется в 2021 году, а в 2028-м произойдет второе пришествие Иисуса Христа

Бешор утверждал, что в Библии есть знаки, указывающие на дату апокалипсиса.

Пастор писал, что две мировые войны в течение века и «рождение» Израиля были началом конца.

«Иисус говорил, по сути, что, когда вы увидите предродовые схватки — Первую и Вторую мировые войны, голод, землетрясения, вы узнаете, что приближается его второе пришествие», — заявлял он.

По расчетам Бешора, семь признаков наступающего конца света уже проявились, еще пять «проявляются» прямо сейчас, еще 15 основных признаков ожидаются в ближайшее время.

Священник также предсказывал войну между Израилем, Россией и Ираном.

«Когда эти народы выступят против Израиля, Бог не только нанесет поражение их армиям, он пошлет огонь на Россию и Иран», — писал Бешор.

Ранее Daily Star сообщала со ссылкой на книгу австрийского астронома и писателя Флориана Фрайштеттера о предсказании конца света, сделанном английским ученым Исааком Ньютоном

Ньютон верил в апокалипсис в 2060 году. Физик основывался на своем обширном исследовании библейских текстов. По его мнению, к 2060 году мир «перезагрузится», и в этот момент Земля снова станет «Царством Божьим».