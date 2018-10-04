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Священник перед смертью назвал дату конца света
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Священник перед смертью назвал дату конца света 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Бывший президент Всемирного библейского общества, пастор Кентон Бешор, умерший в 2016 году, предсказал дату конца света и рассказал о роли России в апокалипсисе. Об этом сообщает Express.
Предсказания о конце света нашли в книгах священнослужителя. По его мнению, апокалипсис начнется в 2021 году, а в 2028-м произойдет второе пришествие Иисуса Христа.
Бешор утверждал, что в Библии есть знаки, указывающие на дату апокалипсиса.
Пастор писал, что две мировые войны в течение века и «рождение» Израиля были началом конца.
«Иисус говорил, по сути, что, когда вы увидите предродовые схватки — Первую и Вторую мировые войны, голод, землетрясения, вы узнаете, что приближается его второе пришествие», — заявлял он.
По расчетам Бешора, семь признаков наступающего конца света уже проявились, еще пять «проявляются» прямо сейчас, еще 15 основных признаков ожидаются в ближайшее время.
Священник также предсказывал войну между Израилем, Россией и Ираном.
«Когда эти народы выступят против Израиля, Бог не только нанесет поражение их армиям, он пошлет огонь на Россию и Иран», — писал Бешор.
Ранее Daily Star сообщала со ссылкой на книгу австрийского астронома и писателя Флориана Фрайштеттера о предсказании конца света, сделанном английским ученым Исааком Ньютоном.
Ньютон верил в апокалипсис в 2060 году. Физик основывался на своем обширном исследовании библейских текстов. По его мнению, к 2060 году мир «перезагрузится», и в этот момент Земля снова станет «Царством Божьим».
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