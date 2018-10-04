Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове

По данным TJournal, копии видео также удалили с RuTube, Facebook и других каналов YouTube. Копию клипа можно найти в некоторых группах «ВКонтакте».

«Я — Петров, а я — Боширов, вместе мы ездим по всему миру, не совершали мы преступление, срочно снимите с нас обвинение, хватит дурачить народные массы, мы — не преступники, мы — ***», — так начинается «Песня о солсберецком шпиле».

В ней Петров и Боширов предстают мужчинами, которые «Новичком» никого не травили, так как все их «мысли были только о шпиле».

В песне они называют себя «бесстыжими шалунишками», а Петров обращается к Боширову «так точно, товарищ партнер».

В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

Позже в Лондоне показали фотографии двух россиян — Петрова и Боширова, подозреваемых по делу Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — обычные гражданские лица. В скором времени мужчины, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян

По их словам, они решили посетить «прекрасный город» Солсбери и «Солсберецкий» собор, знаменитый своим шпилем и старинными часами, по совету друзей. Мужчины отказались подробно рассказать, что их объединяет и где они работают.