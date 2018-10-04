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Раскрыто влияние «Доширака» на организм
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Раскрыто влияние «Доширака» на организм 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Сибирские ученые опровергли миф о вреде быстрорастворимой лапши «Доширак», пишет «Лента.ру».
Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева изучили состав «Доширака» и пришли к выводу, что все его ингредиенты относительно безвредны.
В составе лапши обнаружились пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло (отмечено, что оно не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки), карбонат натрия (пищевая сода) и полифосфат натрия, используемый для регулирования кислотности.
Специалисты СибГУ отметили, что в пшеничной муке, используемой в «Дошираке», мало пользы, и по возможности лучше употреблять цельнозерновую муку.
Даже консерванты, содержащиеся в бульоне, по мнению ученых, присутствуют в «любом бифштексе» в большем количестве.
Однако специалисты предупредили, что даже при относительной безопасности «Доширака», постоянно питаться только им нельзя, поскольку в нем недостаточно белков и жиров.
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