Раскрыто влияние «Доширака» на организм

Сибирские ученые опровергли миф о вреде быстрорастворимой лапши «Доширак», пишет «Лента.ру»

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева изучили состав «Доширака» и пришли к выводу, что все его ингредиенты относительно безвредны.

В составе лапши обнаружились пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло (отмечено, что оно не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки), карбонат натрия (пищевая сода) и полифосфат натрия, используемый для регулирования кислотности.

Специалисты СибГУ отметили, что в пшеничной муке, используемой в «Дошираке», мало пользы, и по возможности лучше употреблять цельнозерновую муку.

Даже консерванты, содержащиеся в бульоне, по мнению ученых, присутствуют в «любом бифштексе» в большем количестве.

Однако специалисты предупредили, что даже при относительной безопасности «Доширака», постоянно питаться только им нельзя, поскольку в нем недостаточно белков и жиров.