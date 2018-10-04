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Названы сроки декриминализации репостов
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Названы сроки принятия закона о декриминализации репостов 

Lenta.ru + ещё 23 12 часов назад
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»
Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» примут осенью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 4 октября.
«По срокам: я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остается достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию, возможно, в течение месяца-полутора, не позднее», — сказала она.
Матвиенко отметила своевременность данной инициативы. Она подчеркнула, что президент Владимир Путин, который ранее внес в Госдуму проект закона, «внимательно следил за дискуссией в обществе».
Спикер выразила уверенность в том, что «этот закон даже после поправок нуждается в постоянном мониторинге правоприменительной практики, и, более того, в дальнейшем развитии и уточнении».
Глава государства предложил отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года.
В Кремле заявили, что законопроект призван «исправить проявления маразма».
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