Шойгу рассказал о своем увлечении

Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои работы Лаврову и Набиуллиной

"Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — сказал Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

По его словам, Набиуллина собрала рисунки и напечатала альбом в двух экземплярах: один подарила Шойгу на день рождения, а другой оставила себе. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю", — сказал глава Русского географического общества.

Он также рассказал, что начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве.