Шойгу рассказал о своем увлечении

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Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои работы Лаврову и Набиуллиной 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Русского географического общества, российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в свободное время рисует и несколько своих работ подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.
"Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — сказал Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".
По его словам, Набиуллина собрала рисунки и напечатала альбом в двух экземплярах: один подарила Шойгу на день рождения, а другой оставила себе. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю", — сказал глава Русского географического общества.
Он также рассказал, что начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве.
"У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь", — добавил Шойгу.
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