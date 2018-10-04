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Какие профессии могут появится в ближайшие 10 лет
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В «Автонет» рассказали, какие профессии могут появится в ближайшие 10 лет 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Виртуальный дорожный полицейский, эксперт по цифровым аномалиям и инженер по созданию цифровых двойников — такие профессии могут появиться в России в ближайшее десятилетие, заявили РИА Новости в НТИ "Автонет".
Представители "Автонет", Агентства стратегических инициатив и МГТУ имени Баумана решили создать консорциум образовательных организаций, которые будут курировать разработку образовательных стандартов новых автопрофессий.
"В ближайшие десять лет российские студенты смогут стать экспертами по цифровым аномалиям, инженерами по созданию цифровых двойников, операторами кросс-логистики и виртуальными "гаишниками". В настоящий момент полным ходом идет разработка классификатора новых профессий и матрицы компетенций, которые будут представлены в рабочую группу "Автонет" и обнародованы до конца 2018 года", — отмечает руководитель пресс-службы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Инженеры по разработке цифровых двойников смогут виртуально моделировать поведение водителя и автомобиля в экстренных условиях, эксперты по цифровым аномалиям будут способны определять и прогнозировать сбои искусственного интеллекта высокоавтоматизированных транспортных средств, в том числе беспилотных автомобилей, а виртуальные "гаишники" — станут выполнять операторскую функцию слежения за безопасностью дорожного движения.
Данные профессии могут быть востребованы у автопроизводителей, конструкторских бюро, аналитических центров, компаний-разработчиков и научно-исследовательских институтах.
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