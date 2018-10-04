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«На передовой был месяц»: комбат раскрыл правду о службе Пашинина
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«На передовой был месяц»: комбат раскрыл правду о службе Пашинина 

Рамблер 1 час назад
Анатолий Пашинин — скорее «информационный повод», чем солдат, заявил «Обозревателю» командир батальона, в котором служил российский актер.
По словам Андрея Гергерта, командира восьмого батальона Украинской добровольческой армии, Пашинин воевал в подразделении на Донбассе лишь в течение двух месяцев.
"Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с РФ", — отметил Гергерт.
Военный отметил, что в настоящее время актер находится в Киеве, где «поднимает какую-то революцию», поэтому комбата не удивляют ранее высказанные Пашининым подозрения, что Служба безопасности Украины его прослушивает.
«Он по очень скользкому льду ходит», — считает Гергерт.
Анатолий Пашинин стал добровольцем на Донбассе осенью прошлого года. Летом 2018-го актер назвал большую часть украинцев «безразличной массой».
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