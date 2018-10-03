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Названы дешевые направления для осенних путешествий
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Туристы назвали дешевые экскурсионные направления для осенних путешествий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Karmann / dpa
Путешественники назвали семь самых привлекательных городов, посещать которые нужно осенью, сообщает Lonely Planet. В опросе участвовали около 60 тысяч человек из разных стран.
По отзывам туристов, посещение Шибеника — одного из старейших городов Хорватии, в октябре может обойтись на 40% дешевле, чем в высокий сезон. А в ноябре стоимость поездки будет на 80% дешевле, чем в летний период.
Нюрнберг в Германии — отличная альтернатива Мюнхену для знакомства с баварским образом жизни. Тем более, что цены здесь с сентября по ноябрь ниже летних примерно на 40%.
Европа — не единственное место, где цены на отдых в октябре снижаются. Так, в аргентинском городе Сан-Антонио де Ареко, находящемся в сотне километров от Буэнос-Айреса, цены в октябре на 20% ниже летних. Такое же снижение наблюдается и в итальянском Бергамо, где расположены Венецианские стены, внесенные в список ЮНЕСКО.
Примерно на 25% дешевле отдохнуть в испанском Касересе, где проходили съемки популярного сериала "Игра престолов", и на 50% — в Которе (Черногория), старый город которого также внесен в список ЮНЕСКО.
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