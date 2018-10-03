Путин встретился с финалистами конкурса «Учитель года-2018»

Президент России Владимир Путин встретился в финалистами конкурса «Учитель года — 2018», сообщается на сайте Кремля.

Президент поздравил финалистов конкурса с Днем учителя, который в этом году отмечается 4 октября.

Путин назвал «профессиональным успехом» попадание в финал конкурса и назвал работу учителей «важной, благородной миссией».

Президент рассказал о запуске новой госпрограммы «Образование», финансирование которой составит 300 млрд рублей на три года.