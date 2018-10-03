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Путин встретился с финалистами конкурса «Учитель года-2018»
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Путин встретился с финалистами конкурса «Учитель года-2018» 

Рамблер 13 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин встретился в финалистами конкурса «Учитель года — 2018», сообщается на сайте Кремля.
Президент поздравил финалистов конкурса с Днем учителя, который в этом году отмечается 4 октября.
Путин назвал «профессиональным успехом» попадание в финал конкурса и назвал работу учителей «важной, благородной миссией».
Президент рассказал о запуске новой госпрограммы «Образование», финансирование которой составит 300 млрд рублей на три года.
«Будем строить новые школы, будем переоборудовать имеющиеся, оснащать их новым оборудованием и, конечно, внедрять современные методики преподавания, а это само по себе большая наука», — объяснил Путин.
Федеральный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» стартовал в Санкт-Петербурге 24 сентября. Жюри, в которое вошли победители конкурса разных лет и представители руководства педагогических вузов, возглавил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
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