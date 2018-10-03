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Поклонская дебютировала в кино
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Поклонская дебютировала в кино 

Рамблер + ещё 13 10 часов назад
Фото: Рамблер
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сыграла камео в первом полнометражном художественном фильме самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) «Ополченочка».
Как сообщает «Луганскинформцентр», по сюжету Поклонская комментирует события в Донбассе на брифинге, действие фильма происходит в 2016 году.
Съемка двух мизансцен с участием Поклонской прошла с первого дубля, отмечает «Луганскинформцентр».
«Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!», — сказала депутат после просмотра тизера картины.
Напомним, Наталья Поклонская — уроженка Луганской области. Бабушка депутата Госдумы живет в Перевальском районе ЛНР.
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