Поклонская дебютировала в кино

Как сообщает «Луганскинформцентр», по сюжету Поклонская комментирует события в Донбассе на брифинге, действие фильма происходит в 2016 году.

Съемка двух мизансцен с участием Поклонской прошла с первого дубля, отмечает «Луганскинформцентр».

«Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!», — сказала депутат после просмотра тизера картины.

Напомним, Наталья Поклонская — уроженка Луганской области. Бабушка депутата Госдумы живет в Перевальском районе ЛНР.