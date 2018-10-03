Школьника госпитализировали после избиения тетрадью

Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью

По информации ведомства, учительница английского языка одной из городских школ несколько раз ударила 11-летнего учащегося по голове. В результате инцидента ребенка пришлось госпитализировать. Преподавательница отрицает свою причастность к случившемуся.

Как сообщает LifeTambov, педагог ударила ребенка несколько раз по голове рабочей тетрадью, якобы потому что тот нарушал дисциплину и не реагировал на замечания. Согласно предварительному диагнозу, у мальчика сотрясение головного мозга.

Решение о возбуждении уголовного или административного дела в отношении преподавательницы, которая уже уволилась, будет вынесено после того, как определят степень тяжести нанесенного вреда здоровью школьника.

Ранее на уроке немецкого языка в школе № 111 Санкт-Петербурга пострадал ученик. Учительница ударила подростка книгой по голове, якобы потому что он отвлекался от занятия. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.