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Школьника госпитализировали после избиения тетрадью
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Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Управление МВД России по Тамбовской области проводит проверку по факту избиения ребенка учителем в одной из школ города Рассказово, сообщает «Интерфакс».
По информации ведомства, учительница английского языка одной из городских школ несколько раз ударила 11-летнего учащегося по голове. В результате инцидента ребенка пришлось госпитализировать. Преподавательница отрицает свою причастность к случившемуся.
Как сообщает LifeTambov, педагог ударила ребенка несколько раз по голове рабочей тетрадью, якобы потому что тот нарушал дисциплину и не реагировал на замечания. Согласно предварительному диагнозу, у мальчика сотрясение головного мозга.
Решение о возбуждении уголовного или административного дела в отношении преподавательницы, которая уже уволилась, будет вынесено после того, как определят степень тяжести нанесенного вреда здоровью школьника.
Ранее на уроке немецкого языка в школе № 111 Санкт-Петербурга пострадал ученик. Учительница ударила подростка книгой по голове, якобы потому что он отвлекался от занятия. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
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