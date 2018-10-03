Над Крымом нависла угроза из-за конфет Порошенко

Раскрыта опасность конфет Порошенко

«Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению», — сказано в письме.

В Roshen отметили, что срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года. «Она может быть опасна для здоровья», — добавили в компании.

«Последняя продукция на липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен. Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками», — подчеркивается в письме.

2 октября на украинском телеканале «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому) вышел сюжет о найденных в Крыму конфетах Roshen, якобы произведенных на липецкой фабрике корпорации. Жители Симферополя, передавшие продукцию телеканалу, заявили, что «произведенные в России» конфеты были приобретены 20 сентября.

«Мы понимаем, что при подготовке сюжетов, которые касаются Roshen, некоторые украинские СМИ могут намеренно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этому является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября. Поэтому, чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию, журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает», — отреагировали в Roshen.

В начале сентября об обнаружении в Крыму конфет Roshen сообщало агентство LIGA.net. По информации агентства, продукция компании была поставлена на полуостров мае 2018 года. В кондитерской корпорации заявили, что никаких торговых связей с Крымом Roshen не имеет.