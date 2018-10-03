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Россияне поддержали смягчение статьи об экстремизме
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Россияне поддержали смягчение статьи об экстремизме 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (84 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили за частичную декриминализацию статьи об экстремизме. По их мнению, по этой статье иногда судят за несерьезные нарушения.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что статью об экстремизме нужно частично декриминализировать?». По мнению десяти процентов опрошенных, смягчать статью не стоит: бороться с такими преступлениями, наоборот, надо строже.
Еще шесть процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.
Всего в опросе приняли участие 1894 человека.
За последние месяцы по статье 282 возбудили несколько резонансных дел из-за постов, сохраненок «ВКонтакте» и репостов в соцсетях. После этого появились призывы об отмене уголовного наказания по этой статье. В ней идет речь о публичных (в то числе в СМИ и соцсетях) действиях, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения или религии. За такие преступления грозит до 500 тысяч рублей штрафа и до пяти лет тюрьмы.
Депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев разработали законопроект, смягчающий статью 282. По их задумке, уголовное наказание должно быть только за действия с применением насилия (или угрозой насилия). Законопроект ожидает первого чтения, но в Госдуме уже заявили, что не поддерживают его.
Третьего октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282. Он предложил за первичное нарушение этой статьи, не представляющее серьезной угрозы, наказывать по Кодексу об административных правонарушениях: штрафом в десять-двадцать тысяч рублей, ста часами обязательных работ или 15-ю сутками ареста.
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