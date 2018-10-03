Россияне поддержали смягчение статьи об экстремизме

Большинство россиян (84 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили за частичную декриминализацию статьи об экстремизме. По их мнению, по этой статье иногда судят за несерьезные нарушения.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что статью об экстремизме нужно частично декриминализировать?». По мнению десяти процентов опрошенных, смягчать статью не стоит: бороться с такими преступлениями, наоборот, надо строже.

Еще шесть процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 1894 человека.

За последние месяцы по статье 282 возбудили несколько резонансных дел из-за постов, сохраненок «ВКонтакте» и репостов в соцсетях. После этого появились призывы об отмене уголовного наказания по этой статье. В ней идет речь о публичных (в то числе в СМИ и соцсетях) действиях, направленных на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения или религии. За такие преступления грозит до 500 тысяч рублей штрафа и до пяти лет тюрьмы.

Депутаты Сергей Шаргунов Алексей Журавлев разработали законопроект, смягчающий статью 282. По их задумке, уголовное наказание должно быть только за действия с применением насилия (или угрозой насилия). Законопроект ожидает первого чтения, но в Госдуме уже заявили, что не поддерживают его.