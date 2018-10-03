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Россияне оценили свои жилищные условия
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Россияне оценили свои жилищные условия 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Тридцать семь процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что «в целом» довольны своими жилищными условиями.
У респондентов спросили: «Вы довольны своими жилищными условиями?». По словам 32 процентов опрошенных, они живут в неидеальных условиях, но не жалуются, так как они «люди скромные».
Еще 31 процент респондентов заявил о недовольстве своим жильем.
Всего в опросе приняли участие 2195 человек.
Ранее в Минстрое рассказали, что благодаря программе по переселению аварийного жилья, действующей с 2008 года, свои жилищные условия улучшили более одного миллиона человек. Общий бюджет программы составил 578 миллиардов рублей.
В Минстрое рассказали, что в будущем по всей стране может заработать социальная, льготная, ипотека для жильцов аварийных домов. По задумке властей, власти будут оценивать жилье переселенцев и предлагать им внести эти средства как первоначальный взнос по ипотеке со ставкой пять-семь процентов годовых.
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