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На Урале школьника не пустили на занятия из-за джинсов
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На Урале школьника не пустили на занятия из-за джинсов 

Ридус + ещё 1 59 минут назад
Фото: © pixabay.com
В городе Чайковский Пермского края семиклассника не пустили в школу из-за джинсов. Об этом рассказала в Facebook мать подростка Татьяна Костарева.
«Утром у нас случилась проблема. Ребёнок вернулся из школы, мягко говоря, расстроенным и почти со слезами… Директор не пустил на занятия! Не понравились джинсы», — написала она.
Татьяна опубликовала фотографию сына в серых джинсах и синей рубашке в клетку.
Позже Татьяна сходила на беседу с директором школы.
«Директор сказал, что услышал меня, и пригласил в родительский комитет. Ссылается на устав и т. д., что должен быть деловой стиль одежды, что детей надо приучать соблюдать правила, потом им легче будет жить в нашем обществе… При всем при этом директор — очень корректный и грамотный человек. знакома с ним лично… Сложилось впечатление, что он сам заложник системы», — отметила женщина.
Некоторые интернет-пользователи встали на сторону директора.
«Люди, опомнитесь! Если принята в учебном заведении форма, так будьте добры приходить в ней. Вы сами воспитываете необязательных детей. Потом сами удивляетесь почему выросло «оно». Не понимаю я мамаш которые приходят в школу и кричат, что им что-то должны, а сами элементарные правила учебного заведения не могут выполнить», — написал Александр Суханов.
Другие, напротив, заступились за Татьяну.
«Директор школы, видимо, себя хозяином чувствует, а не наемным работником, необходимо ставить на место таких директоров что бы занимались непосредственно своей работой», — высказался один из комментаторов.
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