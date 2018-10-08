Меняю Германию на Крым. Немцы возвращаются домой

Меняю Германию на Крым. Немцы возвращаются на полуостров

После весны 2014 года ряд немцев, покинувших Россию в разное время, решили вернуться на историческую родину. Местом своей новой родины они выбрали уже российский Крым

Мощным импульсом для их возвращения стало подписание президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о реабилитации депортированных народов. С тех пор каждый год в Крым переезжает по несколько немецких семей. Едут не только из Германии , но и из стран СНГ.

Столкнулись с бюрократией

В 2014-17 годах Крым ежегодно прирастал в среднем на 4 немецкие семьи. В 2018 году цифра выросла до 12. Но пока полуостров принимает новых жителей, проблемы, с которыми немцы сталкиваются при возвращении, остаются старыми.

«Многих удивляет: почему люди решили переехать в Крым из сытой и обустроенной Германии? Я бы выделил три фактора, которые этому способствуют: раннее сексуальное воспитание, проблема беженцев и невозможность привыкнуть к местному менталитету», — говорит председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, возвращающиеся в Крым российские немцы обустраиваются на полуострове за свой счет, находят здесь работу и даже открывают собственный бизнес.

В то же время у них возникают проблемы при получении вида на жительства, разрешения на временное проживание и получение гражданства.

Дело в том, что уезжая в Германию по программе репатриации, немцы могли оставить себе российское гражданство. Но на практике многие от него отказались и теперь жалеют, поскольку законных способов вернуться в Россию у них практически нет.

Беседа с Путиным: пока не получилось, но будет прорываться

У немца Сергея Рукабера, который приехал с семьей на полуостров в прошлом году, подобная ситуация. Он родился и вырос в Джанкое, поэтому место для нового-старого дома выбирал недолго. В Джанкое у Сергея своя автомастерская. Многие местные жители его помнят. А недавно Рукабера узнали и местные чиновники.

«В Германии я прожил 18 лет в городе Карлсруэ. И теперь вернулся домой», — говорит Сергей.

Он гражданин Германии, российского паспорта у Рукабера нет. Зато есть целый ряд сложностей, которые мешают ему и его семье окончательно закрепиться в Крыму.

«Мне дали разрешение на временное проживание на три года. В этом году мы решили получить разрешение на постоянное место жительства. И оказалось, что для этого снова, как и в прошлом году, нам придется сдавать экзамены. Каждый экзамен стоит 7 тысяч рублей. У меня трое детей и жена. К тому же, для получения ПМЖ на моем счету должно быть 650 тысяч рублей. Где мне их взять? Да и зачем мне снова проходить ту же самую процедуру, что и год назад? Почему нельзя было сразу нам все объяснить?», — сокрушается Рукабер.

Он сильно возмущен поведением местных чиновников и собирается дозвониться на «прямую линию» с Владимиром Путиным.

«В том году не получилось. Но буду пытаться снова. Прорвемся», — заключает собеседник.

В Германию на заработки

А пока Сергей прорывается, другой российский немец — Андреас Вайсбеккер — уже вернулся обратно в Германию. В Крыму Андрей, так раньше звали Андреаса, прожил с семьей несколько лет. С документами у него проблем не было, поскольку супруга сохранила российское гражданство. Зато появились проблемы при трудоустройстве.

В Германии Андреас работал на заводе BMW, а в Крыму устроился на завод в Симферополе. Как специалисту высокого класса ему платили около 40 тысяч рублей. Коллеги по цеху, получавшие меньше Андреаса, такого положения дел не вынесли и, как говорят, просто выжили его с предприятия.

Теперь он снова зарабатывает деньги в ФРГ и высылает их семье, которая осталась в Крыму.

Будущий «немецкий посёлок»

Проблем у возвращающихся в Крым немцев хватает. Но примечательно, что пока полуостров находился в составе Украины, немцы сюда вообще не ехали — за 20 с лишним лет не подали ни одной заявки.

Помочь нынешнем жителям Германии вернуться может помочь включение Крыма в программу возвращения соотечественников. Она реализуется в остальной части России.

Однако в Федеральном агентстве по делам национальностей говорят, что вопрос по Крыму «находится в стадии изучения и обсуждения». И пока чиновники наверху занимаются этим изучением и обсуждением, возвращающиеся в Крым немцы находятся в подвешенном состоянии.

Интересно и то, что возвращающиеся в Крым российские немцы мечтают построить на полуострове, за собственный счет, поселок или микрорайон в границах какого-то населенного пункта, имеющего историческую привязку к немцам.

Мест таких в Крыму несколько. Реализация идеи поможет не только сохранить культуру, традиции и обычаи немцев. В перспективе поселок мог бы стать необычным туристическим объектом, которые Крыму точно бы не помешали.