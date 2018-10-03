В Генпрокуратуре высказались о поправках в статье об экстремизме

В Генпрокуратуре назвали идею смягчить статью об экстремизме взвешенной

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, судя по всему, были", — сказал Куренной.

Ранее Куренной отметил, что в России не возбуждено ни одного уголовного дела за лайки в интернете. Он отмечал, что "львиную долю" уголовных дел об экстремизме заводят за деяния в интернете: в 2017 году — 75% уголовных дел, в первом полугодии этого года — 571 уголовное дело из 762. По его словам, "основной экстремизм у нас в интернете" окрестили делами "о лайках и репостах", но необходимо разделять эти два понятия.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в социальной сети.