Грузию посетило рекордное число россиян

Более миллиона граждан России посетили Грузию за девять месяцев

Более миллиона российских граждан посетили Грузию с начала года, при этом динамика динамика роста сохраняется, сообщила Национальная администрация туризма.

По данным ведомства, с января по сентябрь зафиксировано более 6,7 миллиона международных визитов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них туристические визиты составили 3,7 миллиона, что на 17,7% больше по сравнению с данными 2017 года.

"Больше всего международных визитов было совершено из России (+22,9%), Азербайджана (+10,9%), Армении (+0,1%) и Турции (+17,2%)", — сказано в заявлении администрации.

По данным ведомства, из России за девять месяцев в Грузию приехали более 1,1 миллиона человек, а в 2017 году — 902 тысяч.