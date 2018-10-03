Ещё
Грузию посетило рекордное число россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более миллиона граждан России посетили Грузию за девять месяцев 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Более миллиона российских граждан посетили Грузию с начала года, при этом динамика динамика роста сохраняется, сообщила Национальная администрация туризма.
По данным ведомства, с января по сентябрь зафиксировано более 6,7 миллиона международных визитов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них туристические визиты составили 3,7 миллиона, что на 17,7% больше по сравнению с данными 2017 года.
"Больше всего международных визитов было совершено из России (+22,9%), Азербайджана (+10,9%), Армении (+0,1%) и Турции (+17,2%)", — сказано в заявлении администрации.
По данным ведомства, из России за девять месяцев в Грузию приехали более 1,1 миллиона человек, а в 2017 году — 902 тысяч.
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти68
Украину приготовили к скорой войне с Россией539
Россия нашла способ повлиять на Украину103
Путин назвал Скрипаля подонком822
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение