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Под Коктебелем создадут Патриотический центр
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На горе Клементьева под Коктебелем создадут Патриотический центр 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Многофункциональный патриотический центр с музеем российской авиации под открытым небом создадут на горе Клементьева под Коктебелем, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Гора Клементьева является крупнейшим на территории бывшего СССР центром планерного спорта и считается колыбелью советского планеризма.
"Мы помним, что разные были ситуации, иногда очень странные, инвестпроекты рассматривались с этой территорией. Все это удалось остановить и сохранить гору Клементьева. Теперь там будет именно авиационное будущее, будущее всего того, что связано с патриотическими движениями. Гора Клементьева останется колыбелью российской авиации. Там будут музейные, тренировочные, научно-исследовательские комплексы", — сказал Волченко журналистам.
Созданием патриотического центра, который в том числе сосредоточится на развитии легкой авиации, займется крымское отделение ДОСААФ России при содействии министерства курортов и туризма республики. Соответствующее соглашение уже подписано между ведомствами.
По словам министра, в рамках патриотического центра планируется создать музей авиации под открытым небом. "Это будет уникальный объект на территории России, который точно станет одним из магнитов и еще одной точкой притяжения", — подчеркнул он.
Гора Клементьева знаменита тем, что на ее склонах постоянно возникают мощные восходящие воздушные потоки. В селе Отважное возле горы во времена СССР работала Высшая летная планерная школа, в которой начинали свой путь будущие авиаконструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.
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