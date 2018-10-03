Прилепин дал совет Пашинину и Вакарчуку по поводу Донбасса

На своей странице в Facebook Прилепин привел часть новости о том, что российский актер Анатолий Пашинин, служащий в рядах украинских националистов в Донбассе, заявил о слежке за ним со стороны СБУ и пригрозил украинским спецслужбам свести счеты с жизнью.

«Интересная у них жизнь. Вакарчука еще интервью посмотрел. Его там спрашивают, наведет ли он порядок на Донбассе. Он говорит: сначала нужно в своем дворе прибраться, а потом в чужом. Молодец, ответ верный. Донбасс — чужой двор. Прибирайтесь пока у себя. Как приберетесь, зовите в гости. Пашинина вон только не приберите», — заявил писатель, и предсказал будущее Пашинина.

«Он скоро попросит политическое убежище в России. Или к Савченко в гости уедет. За него, кстати, лучшие люди страны РФ, будут заступаться? Или забьют на хлопчика? Он же ж гражданин России, я верно понимаю?», — задался вопросом Прилепин.

Ранее Пашинин сравнивал украинцев с папуасами, а также рассказывал о «чудовищном удовольствии» от войны в Донбассе.