Ещё
Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья 

Lenta.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 октября.
«Всегда День учителя — это особенная дата в каждом городе, в каждом регионе нашей страны, потому что система образования занимает особое место в управлении, в жизни и власти, и, конечно, в жизни семьи», — сказал Воробьев, открывая торжественное мероприятие в доме правительства Московской области.
По его словам, подмосковное образование довольно высоко котируется в России. «Мы постоянно стараемся увеличить долю финансирования образования», — подчеркнул он.
Губернатор ранее анонсировал масштабную программу по строительству новых современных школ в регионе. На данный момент речь идет о 200 объектах. Воробьев уточнил, что школы будут оснащены современны оборудованием. По его словам, подмосковное образование должно быть конкурентноспособным и цениться за пределами региона.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти68
Украину приготовили к скорой войне с Россией536
Россия нашла способ повлиять на Украину100
Путин назвал Скрипаля подонком820
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение