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В России стали прекращать дела о репостах
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В России стали прекращать дела о репостах 

Lenta.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Дела об экстремистских репостах в России начали прекращать за малозначительностью. Об этом рассказал «Интерфакс» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения», — отметил он.
В пример Чиков привел постановление красноярского следователя, внезапно прекратившего дело о размещении запрещенного материала в соцсетях.
В обосновании такого решения сотрудник написал, что у «обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится" (не "лайкнул"), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию».
Следователь также отметил, что обвиняемый разместил и перепостил в интернете в общей сложности около четырех тысяч различных изображений и только несколько из них входят в число запрещенных. При этом экстремистские картинки он лишь заимствовал с других сайтов и не оставлял комментариев к ним.
Ранее, 3 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК, согласно которому за публичное проявление экстремистских взглядов, не содержащее серьезной угрозы, предлагается сперва наказывать в административном порядке. В первую очередь, как предполагается, это касается репостов в соцсетях.
Грядущая декриминализация станет основанием для пересмотра дел об экстремизме в интернете, а в генпрокуратуре уже взяли все соответствующие расследования на особый контроль.
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