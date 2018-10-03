Россиянам утвердили 10 дней выходных

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Россияне будут отдыхать в новогодние каникулы 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ о переносе выходных дней в 2019 году, опубликованном в среду на сайте кабинета министров.

Согласно подписанному документу, "в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно".

Таким образом "в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, трехдневный отдых со 2 по 4 ноября, совпадающий с Днем народного единства".