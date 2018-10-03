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Российское гражданство предложили продавать
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«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Российское гражданство предложили продавать 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Покупка российского гражданства должна стать проще. Рассмотреть соответствующую инициативу, как сообщает ТАСС, Госдуме предложил глава ассоциации развития бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.
Ныне действующие законы упрощают получение гражданства РФ иностранцам, которые владеют 10% не менее чем 100 миллионного уставного капитала зарегистрированной в России компании. При этом фирма должна существовать по меньшей мере три года и ежегодно зарабатывать не менее 10 миллионов рублей, а сам претендент на гражданство обязан прожить в России не менее трех лет.
По мнению президента «Аванти» Рахмана Янсукова, такой способ продажи гражданства формален, не имеет будущего и усиливает «негативное отношение» иностранных инвесторов к экономике России.
По этой причине Янсуков предложил депутатам выдавать «золотые паспорта» тем иностранцам, которые вложат в государственные ценные бумаги России 50 миллионов рублей за два года, либо тем, которые вложат 70 миллионов в инновационные российские разработки.
«Тут есть возможности для обсуждения», — прокомментировал инициативу Сергей Гаврилов, глава думского комитета по развитию гражданского общества.
По его словам, хоть у российских силовиков «своя» позиция по этому вопросу, однако его можно было бы обсудить в рамках разработки новой концепции миграционной политики.
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