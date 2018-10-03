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Россияне определили начало старости
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Россияне сказали, когда начинается старость 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
По мнению почти трети россиян (32%), старость начинается в период с 50 до 59 лет; почти столько же (31%) считают, что старость приходит в период с 60 до 69 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 16% опрошенных заявили, что старость начинается в 70-79 лет. 6% считают, что старый человек — это тот, кому больше 80 лет. 4% респондентов отнесли к пожилым 40-49-летних, а по мнению 1% россиян, старость начинается даже раньше 40 лет, передает ТАСС.
ВЦИОМ подсчитал, что средний возрастной рубеж, за которым начинается старость, составляет 63 года.
Люди старшего поколения (от 60 лет) чаще всего проводят свободное время на дачном участке (49%) или за телевизором (41%). Каждый четвертый пожилой россиянин (26%) гуляет на природе. 22% респондентов среди 60-летних сказали, что интересуются чтением газет и журналов. Каждый пятый (19%) опрошенный в возрасте 60 лет и старше проводит свое свободное время в интернете.
Россияне в возрасте 60 лет и старше говорят, больше всего довольны возможностью общения с друзьями и близкими. Об этом сказали 87% опрошенных. Еще 79% удовлетворены тем, что у них есть свободное время. Почти две трети (64%) людей в возрасте 60 лет и старше довольны творческой самореализацией, а 61% — профессиональной.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 сентября 2018 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе списка телефонных номеров, задействованных на всей территории России. Размер погрешности не превышает 2,5%.
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