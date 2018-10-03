Россиянам дадут дополнительный выходной

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Работникам дадут выходной для диспансеризации 

Парламентская газета 1 час назад
Работодателей обяжут предоставить сотрудникам один выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации. Предпенсионеры получат два выходных дня ежегодно.
Закон разработан главой Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским и группой депутатов «Единой России». Авторы документа, который Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 3 октября, отмечают, что сейчас только отдельные категории граждан обязаны проходить диспансеризацию. Это, например, сотрудники сферы торговли или рабочие, занятые на опасных производствах. Все остальные могут обратиться в поликлинику и пройти медосмотр, но для этого им придётся брать выходной за свой счёт. Часто работодатели не отпускают сотрудников на диспансеризацию.
Закон предлагает обязать работодателей предоставлять работникам один оплачиваемый выходной день раз в три года, чтобы они прошли медосмотр. Предпенсионерам дадут два выходных дня один раз в год.
С 2013 года, когда в России возобновили массовые профилактические медосмотры населения, диспансеризацию прошли 87,6 миллионов взрослых и 79,2 миллиона детей. В 2017 году диспансеризацию прошли 17,9 миллионов россиян.
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