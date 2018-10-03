Многодетные родители смогут уйти в отпуск в любое время

Россияне, которые воспитывают троих и более детей, смогут взять отпуск в любое удобное для них время. Соответствующий закон Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 3 октября.

Инициатива разработана депутатами фракции КПРФ , главой Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой и первым зампредом Комитета Госдумы по образованию и науке Олегом Смолиным . Закон предоставляет многодетным родителям право выбрать удобное для себя время отпуска в первоочередном порядке по сравнению с другими работниками. По замыслу авторов, документ позволит многодетным родителям более активно участвовать в воспитании детей и совместить время отдыха обоих родителей.

Многодетные семьи, по российскому законодательству, имеют право и на другие льготы. Например, они оплачивают не более 30 процентов жилищно-коммунальных услуг, могут взять льготный кредит на приобретение или строительство жилья, бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте. Дети из многодетных семей бесплатно питаются в школьных столовых.