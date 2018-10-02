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В воронежских посёлках 7 тыс. домов остались без света и воды
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В воронежских посёлках 7 тыс. домов остались без света и воды 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Посёлки Ближние и Дальние сады два дня провели без электричества. Света, а вместе с ним и водоснабжения, лишились семь тысяч домовладений ещё утром в понедельник, 1 октября.
Сначала местные жители этому не придали значения. Говорят, отключения электроэнергии тут норма — зимой и осенью это происходит регулярно. Забеспокоились лишь сегодня, когда стали замерзать.
Посёлок дачный, но многие живут тут постоянно. Чтобы избежать убытков, местные ларьки начали экстренно продавать продукты другим магазинам.
Некоторые торговые точки работали с помощью электрогенераторов — светлее в магазинах стало, а вот теплее нет. Двери открыты настежь. Так, говорят продавцы, показывают местным жителям, что торговля не остановилась.
— Мы купили заранее, потому что у нас часто осенью и зимой отключается свет. И, чтобы продукты не портились, мы купили генератор. Периодически включаем, отключаем, пользуемся весами, на это у нас есть свет, — рассказывает продавец Любовь Кирина.
По словам председателя ассоциации СНТ, когда свет появится — неизвестно. Накануне, во время технологических присоединений, произошло короткое замыкание на высоковольтной линии. Электросети в Ближних и Дальних садах ветхие.
Электрики заменили сгоревшие элементы. Однако оказалось, этого недостаточно. Сегодня специалисты решили протестировать электрокабель. Однако работы требовали разрешения КБХА — садоводческие товарищества питаются от конструкторского бюро. Также необходимо было согласовать работы со всеми 18 СНТ, которые входят в ассоциацию. А это время.
— У нас 18 потребителей. Надо, чтобы они все сняли нагрузку, вызвать или электриков, или председателей. Не так сложно провести работу, как её организовать правильно. То, что мы могли увидеть, мы устранили. Сегодня невидимую часть начинаем испытывать, — пояснил председатель ассоциации СНТ Шиловского массива Андрей Фурса.
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