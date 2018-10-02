Общественная палата 5 октября обсудит наказания за репосты 

5 октября на площадке, предоставленной компанией Mail.Ru Group, пройдет заседание комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, на котором обсудят смягчение наказания по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Об этом
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РИА ФАН. Общественная палата решила всерьез заняться рассмотрением вопроса по нашумевшей статье, когда возбуждают уголовные дела за «лайки» и «репосты».
С инициативой провести совместный круглый стол по теме смягчения наказания по 282 статье УК РФ в Общественную палату обратилась компания Mail.Ru Group. Открытая дискуссия будет называться «Распространение запрещенного контента в интернете. Наказание за репосты: как сделать ответственность сообразной тяжести деяния».
На мероприятии планируется обсудить необходимость общественного контроля за уголовными делами, возбужденными по статье 282 УК РФ, определение, вынесенное Пленумом Верховного Суда РФ, а также другие аспекты правоприменительной практики по делам, возбужденным по данной статье. Модератором дискуссии выступит первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. В заседании примут участие общественные деятели, блогеры, журналисты.
20 сентября пленум Верховного суда РФ опубликовал постановление, в котором говорится, что посты в соцсетях являются преступлениями только в том случае, если разместившее их лицо призывало к экстремизму или разжигало ненависть или вражду. При решении вопроса о наличии состава преступления, необходимо доказывать именно умышленное разжигание вражды или призывы к экстремизму, а не сам факт размещения записи в соцсетях, пояснили в ведомстве.
В Mail.ru Group в начале августа заявили, что законодательство и практику применения законов о деятельности в интернете необходимо изменить. Представители фирмы предложили декриминализировать лайки и репосты любых записей в соцсетях, а уже осужденных за них — амнистировать.
Летом 2018 года депутаты Госдумы Сергей Шаргунов, Алексей Журавлев и Олег Смолин внесли в парламент законопроект, который предусматривает отмену уголовного наказания за репосты (копии уже существующих сообщений в Сети, либо ссылки на них). Речь идет о наказании граждан, помогающих своими сообщениями в интернете распространять экстремистскую информацию. Уголовное наказание за репосты предусмотрено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Их законопроект не нашел поддержки в Верховном суде и Госдуме. В отзыве суда, в частности, указывалось, что законопроекты, «направленные на декриминализацию либо криминализацию деяний», должны прорабатываться лучше. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев 13 сентября сказал, что проект закона Шаргунова и Смолина является «сырым».
В начале июня во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил о необходимости уточнить понятия об экстремизме в российском УК. В частности, Путин тогда поручил проработать этот вопрос Общероссийскому народному фронту (ОНФ).