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Патриарх написал предстоятелям всех поместных церквей
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Патриарх написал предстоятелям всех поместных церквей о ситуации на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл письменно проинформировал предстоятелей всех поместных православных церквей о церковной ситуации на Украине и предложил начать ее общеправославное обсуждение, сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.
Всего в мире 15 православных церквей, Русская — крупнейшая.
"В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия. Также в них содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации", — сказал протоиерей.
Ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата на Украине выступил синод Русской церкви.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Синоды РПЦ, Русской православной церкви за рубежом и УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.
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