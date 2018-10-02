Мужчина выиграл миллион долларов благодаря печенью с предсказанием

Американец Ронни Мартин (Ronnie Martin) из города Лонг-Понд, штат Пенсильвания — один из регулярных покупателей лотерейных билетов. Каждый день он ездил на работу в Нью-Джерси и останавливался на заправке, чтобы приобрести несколько билетиков. Любопытно, что мужчина всякий раз ставил на победу цифры, которые несколько лет назад попались ему в китайском печенье с предсказанием.

Однажды, американец, как обычно, заехал на заправку, чтобы проверить предыдущие билеты и купить новые. А на мониторе сканера высветилась надпись: «Обратитесь к сотруднику».

«У вас есть билет на миллион долларов!», — закричал постоянный работник Гарри, едва завидев Мартина. Он знал, какие цифры всегда ставит на победу лотерейный завсегдатай и поспешил поздравить того с крупным выигрышем:

Счастливчик долго не мог поверить в свою победу и просил снова и снова просканировать билет. Но всё оказалось верно — выигрыш любителя китайской кухни Ронни Мартина составил 1 миллион долларов, что составляет примерно 65,5 миллионов рублей. На выигранные деньги американец и его жена Шипли собираются погасить кредит за дом, сделать выгодные вложения и отдохнуть, сообщает New Jersey Lottery.

Недавно «Ридус» рассказывал, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Также мы писали, как одна везучая женщина подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А другая женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.