Названы дата и место прощания с Азнавуром

СМИ: Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября

«На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии… По нашей информации, она пройдёт в пятницу утром в Доме инвалидов», — уточняет издание.

При этом отмечается, что церемония может состояться только с согласия членов семьи певца.

О смерти шансонье стало известно 1 октября.

Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.