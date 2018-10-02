Названы дата и место прощания с Азнавуром

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СМИ: Церемония прощания с Азнавуром пройдёт в Париже 5 октября 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Церемония прощания с французским певцом Шарлем Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
«На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии… По нашей информации, она пройдёт в пятницу утром в Доме инвалидов», — уточняет издание.
При этом отмечается, что церемония может состояться только с согласия членов семьи певца.
О смерти шансонье стало известно 1 октября.
Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.
С 2009 года артист был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.
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