Названы дата и место прощания с Азнавуром

Церемония прощания с французским певцом Шарлем Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
«На проведении национальной церемонии прощания с ушедшим 94-летним певцом настаивали парламентарии… По нашей информации, она пройдёт в пятницу утром в Доме инвалидов», — уточняет издание.
При этом отмечается, что церемония может состояться только с согласия членов семьи певца.
О смерти шансонье стало известно 1 октября.
Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.
С 2009 года артист был послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.