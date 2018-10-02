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Фестиваль по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в Истре
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Фестиваль по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в Истре 

360tv.ru 21 час назад
Фото: 360tv.ru
Истринский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» провел традиционное мероприятие «Страна Светофория». Главная цель фестиваля — пропаганда безопасного поведения детей на дорогах. Участие приняли команды из семи школ городского округа, а в жюри сидели инспекторы ГИБДД.
Муниципальный этап областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» прошел в Истре. Мероприятие проводится ежегодно Министерством образования Подмосковья совместно с Управлением ГИБДД по Московской области.
Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» провел традиционное мероприятие в рамках фестиваля на сцене истринского культурно-досугового комплекса. «Страна Светофория» открыла сегодня свои двери командам семи школ Истры. Артисты не были ограничены в жанре, главное, чтобы выступление раскрывало важную информацию о безопасности на дорогах. Среди членов жюри — инспекторы ГИБДД.
«Неожиданность и новизна подхода. Мы часто видим героев мультиков, персонажей сказок. Но иногда дети показывают совершенно необычные выступления, которые эмоционально очень окрашены, и своим творческим подходом бьют очень точно в цель», — отметил инспектор ГИБДД и член жюри Сергей Хаустов.
Источник фото: телеканал «360»
Свои творческие программы ребята с педагогами придумывали сами — это сказки, песни, стихи, танцы. Команда из Курсаковской школы каждый год участвует в этом конкурсе. К сюжету своего выступления отнеслись с особой изобретательностью.
«Средневековье или пиратский век. Я играю роль пирата, а это наша морская команда. Я — нарушитель, который не знает правил, попадает в будущее, а они из будущего, меня учат всему», — рассказал Дмитрий Кордыш, участник конкурса.
Лучшими оказались ребята из Глебовской школы, второе место разделили команды Курсаковской и Новопетровской школ, третьими стали артисты из Бужарова. Победители поедут на зональный тур конкурса, который пройдет 14 ноября в Одинцовском районе.
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