Фестиваль по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в Истре

Истринский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» провел традиционное мероприятие «Страна Светофория». Главная цель фестиваля — пропаганда безопасного поведения детей на дорогах. Участие приняли команды из семи школ городского округа, а в жюри сидели инспекторы ГИБДД

Муниципальный этап областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» прошел в Истре . Мероприятие проводится ежегодно Министерством образования Подмосковья совместно с Управлением ГИБДД по Московской области.

Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» провел традиционное мероприятие в рамках фестиваля на сцене истринского культурно-досугового комплекса. «Страна Светофория» открыла сегодня свои двери командам семи школ Истры. Артисты не были ограничены в жанре, главное, чтобы выступление раскрывало важную информацию о безопасности на дорогах. Среди членов жюри — инспекторы ГИБДД.

«Неожиданность и новизна подхода. Мы часто видим героев мультиков, персонажей сказок. Но иногда дети показывают совершенно необычные выступления, которые эмоционально очень окрашены, и своим творческим подходом бьют очень точно в цель», — отметил инспектор ГИБДД и член жюри Сергей Хаустов.

Источник фото: телеканал «360»

Свои творческие программы ребята с педагогами придумывали сами — это сказки, песни, стихи, танцы. Команда из Курсаковской школы каждый год участвует в этом конкурсе. К сюжету своего выступления отнеслись с особой изобретательностью.

«Средневековье или пиратский век. Я играю роль пирата, а это наша морская команда. Я — нарушитель, который не знает правил, попадает в будущее, а они из будущего, меня учат всему», — рассказал Дмитрий Кордыш, участник конкурса.

Лучшими оказались ребята из Глебовской школы, второе место разделили команды Курсаковской и Новопетровской школ, третьими стали артисты из Бужарова. Победители поедут на зональный тур конкурса, который пройдет 14 ноября в Одинцовском районе.