Ещё
Названы причины раздражения россиян во время перелетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы причины раздражения россиян во время перелетов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский онлайн-сервис путешествий Туту.ру провел исследование и выяснил, что больше всего раздражает российских туристов во время перелетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что больше всего путешественникам не нравится теснота в салоне авиалайнера. За нее проголосовало 27 процентов опрошенных. Также выяснилось, что многие путешественники не выносят детский плач (21 процент проголосовавших) и ситуацию, когда впереди сидящий пассажир откидывает спинку кресла (16 процентов).
Всего 13 процентов опрошенных решили, что они относятся ко всему спокойно и их ничто не раздражает. А, например, 10 процентов респондентов признались, что их выводит из себя, когда попутчик занимает своей рукой подлокотник.
Вдобавок выяснилось, что 7 процентов опрошенных не любят, когда другие пассажиры выпивают или буянят. За отсутствие питания на борту проголосовало 3 процента. Также 3 процента респондентов раздражаются, когда в самолете слишком холодно или душно.
Ранее в сентябре сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и жителей курортных городов России и выяснил, что их больше всего раздражает на российских курортах. Оказалось, что самый раздражающий фактор — это мусорящие туристы.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Ереване резко обострилась161
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии873
В России ответили на угрозы США нанести удар377
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг
На станции МЦК упал лифт с пассажирами16
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение