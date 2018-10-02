Названы причины раздражения россиян во время перелетов

Российский онлайн-сервис путешествий Туту.ру провел исследование и выяснил, что больше всего раздражает российских туристов во время перелетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Оказалось, что больше всего путешественникам не нравится теснота в салоне авиалайнера. За нее проголосовало 27 процентов опрошенных. Также выяснилось, что многие путешественники не выносят детский плач (21 процент проголосовавших) и ситуацию, когда впереди сидящий пассажир откидывает спинку кресла (16 процентов).

Всего 13 процентов опрошенных решили, что они относятся ко всему спокойно и их ничто не раздражает. А, например, 10 процентов респондентов признались, что их выводит из себя, когда попутчик занимает своей рукой подлокотник.

Вдобавок выяснилось, что 7 процентов опрошенных не любят, когда другие пассажиры выпивают или буянят. За отсутствие питания на борту проголосовало 3 процента. Также 3 процента респондентов раздражаются, когда в самолете слишком холодно или душно.

Ранее в сентябре сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и жителей курортных городов России и выяснил, что их больше всего раздражает на российских курортах. Оказалось, что самый раздражающий фактор — это мусорящие туристы.