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Теперь российские неплательщики смогут выезжать за границу
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Теперь российские неплательщики смогут выезжать за границу 

Apral.ru 22 часа назад
Фото: Apral.ru
Как удалось узнать узнать редакции РИАП АПРАЛ, ограничения длы выезда за рубеж злостных неплательщиков конечно же останутся, но сумму невыездного долга увеличили вдвое. Для физлиц с 30 до 60 тысяч рублей, для бизнесменов — с 10 до 20 тысяч.
Нововведения не коснуться злостных должников по алиментам, а также тех, кто причинил вред здоровью. Для этих категорий российских граждан всё останется по прежнему.
Облегчение условий выезда за границу грядёт тем, кто не оплатил штрафы, кредиты и услуги ЖКХ. Те, кто готовил проект уверены, что легализация выезда за рубеж сыграет на руку всем гражданам.
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