Теперь российские неплательщики смогут выезжать за границу 

Как удалось узнать узнать редакции РИАП АПРАЛ, ограничения длы выезда за рубеж злостных неплательщиков конечно же останутся, но сумму невыездного долга увеличили вдвое. Для физлиц с 30 до 60 тысяч рублей, для бизнесменов — с 10 до 20 тысяч.
Нововведения не коснуться злостных должников по алиментам, а также тех, кто причинил вред здоровью. Для этих категорий российских граждан всё останется по прежнему.
Облегчение условий выезда за границу грядёт тем, кто не оплатил штрафы, кредиты и услуги ЖКХ. Те, кто готовил проект уверены, что легализация выезда за рубеж сыграет на руку всем гражданам.