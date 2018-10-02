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Туркменских учителей согнали на сбор металлолома
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Туркменских учителей согнали на сбор металлолома 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Преподавателей школ и сотрудников организаций сельскохозяйственной отрасли Дашогузского велаята (области) Туркмении обязали собирать металлолом. Об этом со ссылкой на свои источники в республике сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).
«Сотрудники сферы образования и сельскохозяйственной отрасли обязаны собрать и сдать для государственного металлургического завода по 200 килограммов металлолома на каждого. Областные власти направили это требование в данные отрасли в качестве плана на сентябрь-октябрь», — говорится в материале.
Преподаватель одной из районных средних школ региона сообщил, что сейчас учителя в свободное от работы время проводят в поисках металлолома, а некоторые из них даже привлекают к поискам своих учеников.
«Сейчас после работы мы разыскиваем среди мусора металлический лом. Дома ничего металлического уже не осталось. Некоторые учителя требуют от учащихся хотя бы по три килограмма металлолома», — рассказал он.
Сотрудники сельскохозяйственной сферы, в свою очередь, для выполнения плана по сдаче металлолома прибегают к разбору устаревшей, но все еще годной к эксплуатации сельхозтехники.
В сентябре стало известно, что с 1 января 2019 года жители Туркмении будут лишены бесплатных электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «в целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны».
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