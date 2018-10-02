Туркменских учителей согнали на сбор металлолома

Преподавателей школ и сотрудников организаций сельскохозяйственной отрасли Дашогузского велаята (области) Туркмении обязали собирать металлолом. Об этом со ссылкой на свои источники в республике сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода» ).

«Сотрудники сферы образования и сельскохозяйственной отрасли обязаны собрать и сдать для государственного металлургического завода по 200 килограммов металлолома на каждого. Областные власти направили это требование в данные отрасли в качестве плана на сентябрь-октябрь», — говорится в материале.

Преподаватель одной из районных средних школ региона сообщил, что сейчас учителя в свободное от работы время проводят в поисках металлолома, а некоторые из них даже привлекают к поискам своих учеников.

«Сейчас после работы мы разыскиваем среди мусора металлический лом. Дома ничего металлического уже не осталось. Некоторые учителя требуют от учащихся хотя бы по три килограмма металлолома», — рассказал он.

Сотрудники сельскохозяйственной сферы, в свою очередь, для выполнения плана по сдаче металлолома прибегают к разбору устаревшей, но все еще годной к эксплуатации сельхозтехники.