В РФ задумались над введением соцнормы энергопотребления

Что изменится в случае введения в России социальной нормы энергопотребления

Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал инициативу Минэкономразвития Минэнерго , предлагающих ввести социальную норму на энергопотребление. Козак отметил, что такая мера не приведёт к повышению тарифов ЖКХ. Напротив, детальная тарификация замедлит рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Платить больше придётся только тем, кто израсходует лимит энергопотребления в месяц. По мнению экспертов, такая мера поможет привести энергоресурсы к экспортному паритету, а также приучит население рационально использовать ресурсы электроэнергетики.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поддержал предложения Минэнерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы энергопотребления для населения, предусматривающей повышенную оплату энергоресурса в случае превышения потолка энергопотребления в месяц.

По его словам, тарификация на электроэнергию должна быть такой, чтобы финансовая нагрузка на население «распределялась равномерно». При этом вице-премьер отметил, что об отмене льгот речи не идёт, и социальная норма не приведёт к росту платежей за коммунальные услуги.

«Не приведёт точно (к росту платежей ЖКХ. — RT). Приведёт только к тому, что у нас замедлятся темпы роста тарифов для населения», — сказал Козак.

Ранее, 2 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что в Минэнерго и Минэкономразвития предложили ввести социальную норму энергопотребления для населения. Согласно новой схеме, её намерены установить на уровне 300 кВт*ч в месяц, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. В случае превышения этого показателя оплата будет производиться по повышенному тарифу. Кроме того, будет введён тариф «экономически обоснованный» при потреблении свыше 500 кВт*ч, при этом объём фиксируется не на человека, а на точку подключения.

По данным издания, для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, введут субсидии. Ожидается, что в случае одобрения правительством дифференцированные тарифы на электроэнергию введут с 1 июля 2019 года.

«Как прогрессивная шкала налогообложения»

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнёва, инициатива с введением социальной нормы на энергопотребление может стать способом борьбы с перекрёстным субсидированием.

«Каждый год мы говорим о том, что его (перекрёстное субсидирование. — RT) необходимо снижать и приводить к показателям, равным нулю. Так что это может быть одна из попыток борьбы с перекрёстным субсидированием», — сказал Селезнёв.

Парламентарий считает, что в предложении Минэнерго и Минэкономразвития есть «определённая доля смысла».

«Это чем-то похоже на введение прогрессивной шкалы налогообложения. В потреблении коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии, необходимо вводить прогрессивную шкалу, когда малоимущие платят меньше, а компенсация выпадающих платежей происходит за счёт тех, у кого высокий доход», — отметил Селезнёв.

Введение социальной нормы на электропотребление поможет привести все энергоресурсы к экспортному паритету, рассказал в беседе с RT замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов

«Это простая формула — приведение всех энергоресурсов к экспортному паритету: цена такая же, как на внешних рынках минус транспортные расходы. Что касается электроэнергии, в силу специфики товара, здесь разговор особый», — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам эксперта, одна из положительных сторон реформы ещё и в том, чтобы приучить население к более рациональному использованию энергоресурсов.

«Смысл в том, чтобы приучить население рационально использовать энергоресурсы. То есть ставить энергосберегающие лампочки, периодически отключать ненужные электроприборы, свет в комнатах, в которых никто не находится. Мера понятная и хорошая», — добавил Александр Фролов.

Предстоит просчитать все риски и последствия

Несмотря на в целом положительные отклики со стороны экспертов, есть необходимость просчитать все риски и последствия в случае принятия социальной нормы, отмечают эксперты. По мнению Валерия Селезнёва, при введении реформы важно учитывать, как она отразится на кошельке потребителя.

«Было бы справедливо подходить к нормам потребления, исходя из определения социального статуса с точки зрения платёжеспособности. Это очень дискуссионный вопрос, потому что важно учитывать, как это отразится на кошельке потребителя. Идея понятна, но её последствия пока не просчитаны», — подчеркнул депутат.

При разработке новой тарификации должны быть учтены и региональные факторы, добавил Александр Фролов.