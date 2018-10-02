Захарова предложила встретиться на «вилле» Киселева 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила провести выездной брифинг министерства на «тайной даче» главного редактора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева в Крыму.
«А, может, там-то и устроить выездной брифинг — прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-fi и классный вид?», — написала Захарова в Facebook.
Захарова также предложила пригласить на брифинг «американских пропагандистов», которые, по ее словам, заинтересовались темой недвижимости Киселева.
«Пусть хоть раз увидят то, о чем пишут», — добавила дипломат.
Позже Дмитрий Киселев ответил на предложение Захаровой.
«Добро пожаловать!», — написал он.