Захарова предложила встретиться на «вилле» Киселева

«А, может, там-то и устроить выездной брифинг — прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-fi и классный вид?», — написала Захарова в Facebook.

Захарова также предложила пригласить на брифинг «американских пропагандистов», которые, по ее словам, заинтересовались темой недвижимости Киселева.

«Пусть хоть раз увидят то, о чем пишут», — добавила дипломат.

Позже Дмитрий Киселев ответил на предложение Захаровой.

«Добро пожаловать!», — написал он.